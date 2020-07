Tempio, Calangianus, Luras e Bortigiadas senz'acqua fino a domani: in azione le squadre di Abbanoa

Il guasto ha comportato il rapido esaurimento delle scorte dei serbatoi dei quattro centri interessati. Non avendo a disposizione fonti alternative di approvvigionamento (le sorgenti locali sono in secca), sarà necessario prolungare la chiusura dell'erogazione fino alle 6 di domani mattina per quanto riguarda Tempo e Luras e fino alle 6.20 di domani mattina per quanto riguarda Calangianus e Bortigiadas. Tutto ciò per consentire il ripristino delle scorte nei serbatoi e garantire a pieno regimenti il servizio.





Verranno intrapresi tutti gli accorgimenti necessari a limitare i disservizi. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.

Sono state avviate immediatamente le verifiche sulle cause: le squadre del pronto intervento di Abbanoa hanno individuato la rottura di un tratto di tubatura tra Monte Ruiu e Monte Muvri. Le operazioni di riparazione sono in corso e saranno completate entro la serata.