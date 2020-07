Entra a pieno regime l'attività del reparto di pediatria dell'ospedale di Tempio Pausania

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

In attesa della formulazione della graduatoria regionale della selezione pubblicata per Pediatria pubblicata da Ats il 15 giugno scorso (scaduta il 30 giugno 2020, e il cui iter dovrebbe concludersi nell’arco di alcune settimane), ed in seguito ad una riorganizzazione dell’attività in ambito Assl Olbia, dalla giornata di oggi il servizio di Pediatria nel nosocomio tempiese garantirà la sua attività nell’arco delle 24 ore.garantiva il ricovero diurno (Day Hospital), l’attività ambulatoriale e quella di consulenza per il Pronto Soccorso, mentre l’attività di ricovero ordinario veniva dirottata a Olbia.Dalla giornata odierna, invece, il reparto tempiese riprende la sua attività di ricovero ordinario, grazie alla turnazione con il personale proveniente dall’Unità operativa di Pediatria di Olbia (che in precedenza garantiva già la copertura di due turni settimanali). La Direzione della Ats - Assl di Olbia sta cercando di fare quanto possibile per risolvere, in tempi brevi, l’ormai cronica carenza di Pediatri.La Direzione di Ats – Assl Olbia assicura che, nonostante la riorganizzazione dell’attività, verrà comunque garantita la continuità terapeutica dei bambini diabetici (circa cento bambini dai 2 i 16 anni) attualmente seguiti dalla diabetologa in servizio presso la Pediatra dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Olbia.