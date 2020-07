Incendio in un deposito di bibite nella zona industriale di Olbia, in azione i vigili del fuoco

OLBIA. I vigili del fuoco sono stati impegnati diverse ore per spegnere le fiamme all'interno del deposito di bibite Laconi nella zona indsutriale di Olbia. L'episodio si è verificato ieri sera, intorno alle 19.30, quando il deposito era chiuso e i dipendenti già andati via.







Il fumo ben visibile da molti angoli della città ha fatto scattare l'allarme e così anche l'invio degli uomini del 115 con tutti i mezzi antincendio a disposizione. Sul posto anche carabinieri e polizia. Nel frattempo sono arrivati anche i proprietari dello stabilimento e i lavoratori che non hanno potuto far altro che assistere alla scena. Sono in corso di accertamento le cause dell'incendio. Si ipotizza un cortocircuito, ma tutte le verifiche sveleranno cosa è realmente accaduto.

