Scoperta piccola piantagione di marijuana tra i canneti del Rio Gadduresu a Olbia

Nel corso di dette attività, il personale del Commissariato ha proceduto al controllo di un 32enne olbiese, che ha attirato l’attenzione degli agenti per il suo atteggiamento accorto. L'uomo, infatti, è stato trovato in possesso di due dosi di cocaina. È stata eseguita quindi una perquisizione domiciliare, nel corso della quale sono stati rinvenuti circa 70 grammi di marijuana. Il giovane è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Tempio Pausania per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio.





Sempre nell’ambito degli stessi servizi di controllo del territorio, i poliziotti hanno altresì proceduto all'arresto di un 40enne originario del Senegal, in possesso di documenti di identità falsi.

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Le piantine illegali avevano tutte un’altezza compresa tra i 20 ed i 130 cm, alcune delle quali erano già pronte per essere lavorate e commercializzate.