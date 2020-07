Olbia, assistenza scolastica a favore di persone con disabilità: ecco modalità e scadenze

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

L’Assessore alle Politiche Sociali e Sanitarie, Pari Opportunità e Tutela degli Animali informa che, con decorrenza 14/07/2020, sono aperti i termini per la presentazione delle istanze per ottenere l’assistenza scolastica specialistica e tutelare a favore degli alunni portatori di handicap, in possesso della certificazione ai sensi della L. n. 104/92 comma 3 art. 3, residenti nel territorio Comunale e frequentanti le scuole pubbliche primarie e secondarie di primo grado della Città di Olbia, relativamente all’anno scolastico 2020/2021.Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13,00 di venerdì 28 agosto 2020 all’Ufficio Protocollo del Comune in via Garibaldi.Il modulo per l’istanza sarà disponibile presso:Servizio Informacittà – Località Molo Brin* . lunedì e mercoledì dalle 8.00 alle 18.00* martedì giovedì e venerdì dalle 8.00 alle 15.00* sabato chiusoUfficio Polifunzionale per il Cittadino c/o residenza comunale di Via Dante,* dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ;* lunedì e mercoledì dalle ore16,00 alle ore 18,00 previo appuntamento da prendere al seguente recapito telefonico 0789 24800Assessorato ai Servizi Sociali zona industriale via Capoverde 1 c/o Delta center* dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 13.00 e* dal lunedì al giovedì dalle 16,00 alle18,00.sul portale del Comune di Olbia www.comune.olbia.ot.itPer ulteriori informazioni in merito, potrà essere contattato il seguente recapito telefonico 0789/52172.