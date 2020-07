Attivo il servizio di Guardia Medica Turistica, dieci gli ambulatori a disposizione in Gallura

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

saranno 10 gli ambulatori che presteranno assistenza sanitaria ai turisti che trascorreranno le vacanze nelle coste della Gallura. Da mercoledì 15 luglio saranno operativi gli ambulatori di Guardia medica turistica del distretto di Olbia (Budoni, Cannigione, Golfo Aranci, Olbia, Palau, Porto San Paolo, Santa Teresa di Gallura), e del distretto di Tempio Pausania (Badesi, Trinità d’Agultu e Aglientu).Il medico dell’ambulatorio di Guardia medica turistica può prescrivere farmaci, richiedere esami diagnostici e visite specialistiche e formulare proposte di ricovero su ricettario del Servizio sanitario nazionale, può anche rilasciare certificazioni di malattia. In caso di necessità possono raggiungere anche il domicilio del paziente.per la ripetizione di prescrizione medica, misurazione della pressione, ciclo di medicazioni e terapie iniettive. Così come previsto dalla legge n. 98 del 1982, per alcune categorie di utenti è possibile richiedere il rimborso delle spese sostenute per l’erogazione delle prestazioni presso la propria Assl di appartenenza.Nei casi di gravi patologie che comportano prestazioni specialistiche ospedaliere urgenti ci si deve invece rivolgere ai Pronto Soccorso dei Presidi Ospedalieri di Olbia, Tempio Pausania o La Maddalena, per le urgenze invece bisogna chiamare il 118.Budoni: via Mannironi, tel. 0789/552067Cannigione: via Normandia, 0789/552020Golfo Aranci: via Libertà, 0789/552075Olbia: Struttura Sanitaria San Giovanni di Dio, viale Aldo Moro, 0789/552266Palau: via degli Achei, 0789/552022Porto San Paolo: via Nazionale, 0789/552018Santa Teresa di Gallura: via Carlo Felice, 0789/552021Sede guardia medica turistica del Distretto di Tempio Pausania(apertura dalle ore 08.00 del 15.07.2020, chiusura alle ore 08.00 del 07.09.2020, operative H 24)Aglientu: località Vignola Mare, presso camping Saragosa, tel. 079/678463Badesi: località Li Junchi, tel. 079/678462Trinità d’Agultu: Isola Rossa, corso Trinità, presso residence Tanca della Torre, tel. 079/678464La Direzione della Assl di Olbia e del Distretto, nonostante l'esiguo numero di professioni che hanno partecipato alla selezione, stanno cercando di attivare il servizio di continuità assistenziale ai turisti anche in altre sedi, che al momento però risultano vacanti.Si ricorda che per accedere agli ambulatori è obbligatoria il triage e l’uso della mascherina.