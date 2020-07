Carambola tra auto nel tunnel verso l'aeroporto di Olbia, feriti trasportati in ospedale

OLBIA. La sala operativa intorno alle 18 ha ricevuto una richiesta d’intervento per un incidente stradale a Olbia dentro il tunnel in direzione aeroporto. Sul posto è stata inviata la squadra del distaccamento di Olbia che ha collaborato con i sanitari del 118 per assistere i passeggeri coinvolti nell’urto.







Due coniugi nella prima vettura e una famiglia con due bambini nella seconda auto. Tutti trasportati all’ospedale di Olbia per accertamenti. La strada è rimasta chiusa sino alla fine delle operazioni di bonifica.

