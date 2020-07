Incendio alle spalle della spiaggia di Rena Majore, in azione l'elicottero del corpo forestale VIDEO

Incendio nella macchia mediterranea della spiaggia di Rena Majore ad Aglientu. In azione un elicottero del corpo forestale proveniente dalla base del Limbara. Sul posto coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia del corpo forestale di Luogosanto. Le fiamme sono state domate e sono in corso le operazioni di bonifica. Stupore da parte dei bagnanti e dei surfisti presenti sullo spot. Non è la prima volta che questa zona viene presa di mira da atti incendiari di questo tipo. Spetterà poi alla forestale ricostruire la dinamica di innesco delle fiamme.

