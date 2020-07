Olbia, chiusura poliambulatorio odontoiatria del San Giovanni di Dio, la denuncia di Li Gioi

OLBIA. “La sanità gallurese continua ad allontanarsi sempre più dalle reali esigenze della popolazionee a perdere pezzi fondamentali: oggi a chiudere i battenti è il poliambulatorio di Odontoiatria dell’Ospedale San Giovanni Di Dio. Da domani, infatti, le centinaia dipazienti galluresiche necessitano di cure odontoiatriche e non possono permettersi di sostenere il costo, talvolta proibitivo, dicure in privato troveranno l’ambulatorio chiuso. Ad aver determinato l’interruzionedel servizio è la mancata sostituzione dell’unica odontoiatrarimasta, la quale dallo scorso febbraio, ovvero da quando è andato in pensione il primario al quale era affiancata, ha garantito l’apertura dello studio anche se soltanto un giorno a settimana, il lunedì, per cinque ore”.







“È facile quindi immaginare le motivazioni che abbiano portato la dottoressa dimissionaria a lasciare l’incarico, dal momento che arrivava da Cagliari e per poter raggiungere il posto di lavorodoveva percorrere centinaia di chilometri a fronte di un unico giorno lavorativo a settimana”.





“La sanità gallurese, come già ampiamente denunciato in questi giorni dai diversi rappresentanti del territorio a più livelli, si trova in condizioni oltremodo critiche, al punto chea mancare sono persino i servizi essenziali. Basti pensare che nelle attuali condizioni i pazienti che necessitano di essere operati con urgenza sono costretti ad affrontare lunghi viaggi per raggiungere il Poliambulatorio più vicino”.Questa la denuncia del consigliere regionale del M5S Roberto Li Gioi,che il 13 novembre scorso ha presentato un’interrogazione all’assessore alla Sanità per avere rassicurazioni sull’operativitàdello studio di Odontoiatria che già allora rischiava di chiudere quando il primario che ha assicurato il servizio per anni è andato in pensione.







“Mi rivolgo nuovamente all’assessore Nieddu per scongiurare la chiusura anche soltanto temporanea di un servizioche oggi, alla luce della nuova drammatica crisi economica legata all’emergenza Covid, non può venire a mancare. Le nuove povertà sono sotto gli occhi di tutti. Non possiamo abbandonare a se stesse tutte quelle famiglie che non possono permettersi di curare i propri figli in uno studio privato, non possiamo permettere che la città di Olbia venga privata dell’Ambulatorio di Odontoiatria”. “Ricordo inoltre all’assessore Nieddu che l’importanza del servizio offerto dallo studio di Odontoiatria dell’Ospedale San Giovanni di Dio di Olbia emerge dai numeri: gli interventi urgenti garantiti erano in media sette al giorno, che andavano a sommarsi a quelli previsti per lo smaltimento della lunga lista delle visite su prenotazione. Dove andranno oggi tutte queste persone?”

