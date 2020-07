Frontale tra due auto a Portisco, un ferito grave trasportato in elicottero a Sassari

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Incidente questa sera, intorno alle 19.30, nella strada per Portisco. Una Bmw, per cause ancora da accertare, ha impattato frontalmente con una Fiat Panda che proveniva nel senso opposto. Il conducente di quest'ultimo veicolo, un 43enne, ha riportato diversi politraumi ed è stato ricoverato in gravi condizioni con il servizio di elisoccorso in ospedale a Sassari. Si trova attualmente nel reparto di rianimazione. I due turisti a bordo della Bmw, invece, sono stati trasportati con l'ambulanza del 118 in ospedale a Olbia e le condizioni di questi ultimi sono buone. Sul posto i medici del 118 e la polizia stradale che ha effettuato i primi rilievi sul luogo dell'incidente per risalire alla dinamica dell'impatto. Gli agenti hanno regolato il traffico al fine di smaltire le lunghe code che si sono formate nel frattempo.