Olbia, torna a casa ubriaco e minaccia fratello e genitori rompendo tutto

OLBIA. Nella tarda serata di domenica i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Olbia sono intervenuti per una lite in famiglia. A chiamare il numero di emergenza 112 è stato il fratello di un 42enne che, rientrato ubriaco a casa, ha iniziato a minacciare lo stesso congiunto e ad inveire contro i genitori, scatenando l’ira contro il mobilio di casa e rompendo con foga ogni cosa gli capitasse alla portata. Alle preghiere del fratello di fermarsi, l'uomo ha reagito invece prendendo un coltello da cucina e barricandosi nella sua stanza, minacciano poi, all'arrivo dei militari, di buttarsi dal primo piano dell'abitazione.







Soltanto il tempestivo e risoluto intervento dei Carabinieri ha permesso di evitare che l’insano gesto si portasse a compimento, concludendosi in tragedia. L’uomo infatti aveva cominciato a procurarsi delle ferite sulle mani e a colpire col capo le pareti. L'uomo è stato così portato presso l'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia per le cure necessarie, convinto a fatica dai militari e dal personale sanitario. L’uomo è stato denunciato per minacce aggravate dall'uso delle armi.

