Truffa online nel Nord Sardegna, si appropria dei codici del conto e si compra un Rolex: denunciato

La signora ha quindi completato tutti campi con i propri dati anagrafici ed inserito anche il numero di telefono per essere ricontattata. Poco dopo la donna è stata contattata, con numero nascosto, da un sedicente operatore dell’anzidetta banca, chiedendole di entrare nel proprio conto corrente per verificare le presunte irregolarità. Al termine della chiamata, la donna ha fatto nuovamente accesso al suo conto corrente, appurando che ignoti avevano effettuato un bonifico di 11mila Euro per l’acquisto di un orologio Rolex.

La signora nel mese di marzo 2020 si era rivolta alla Polizia poiché ignoti truffatori, erano riusciti ad ottenere i dati di accesso al conto corrente on line della donna, asportandole una somma di 11mila euro. Tutto è partito da un finto SMS da parte della “Banca Intesa San Paolo” con il quale le veniva segnalato un accesso anomalo nel proprio conto corrente, con allegato un link https://www.conto-sicurezza.it /info/ sul quale accedere per ovviare al tentativo segnalato.Il tempestivo intervento della Squadra Mobile ha permesso di accertare immediatamente l’intestatario dell’Iban destinatario del bonifico fraudolento, contattando la banca ricevente e sospendendo momentaneamente l’accredito.L’attività degli investigatori della Polizia di Stato, ha permesso di risalire sia all’intestatario che al reale utilizzatore di tale numerazione, individuando e identificando l’autore della truffa, un trentacinquenne di Frosinone ma domiciliato in Campania, con alle spalle numerosi precedenti per truffa.La vicenda si è conclusa con l’immediato rientro del bonifico di 11.000 Euro nel conto corrente della denunciante.