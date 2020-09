Covid, ventuno positivi al Phi Beach: arrivati gli esiti dei tamponi effettuati nei giorni scorsi

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Gli esiti dei tamponi effettuati nei giorni scorsi hanno rilevato ventuno positivi al Covid-19 tra i lavoratori del Phi beach. I dati sono stati ufficializzati oggi dopo la chiusura del famoso locale che si trova al Forte Cappellini di Baja Sardinia. Tutti i positivi sono asintomatici e messi in isolamento a casa nelle abitazioni dove soggiornano. Il dato arriva all'indomani dei casi registrati in altri locali della Costa Smeralda, come il Billionaire e il Sottovento.