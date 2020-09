Il piano per riportare a casa in sicurezza i positivi al Covid è già sul tavolo della protezione civile regionale. Serviranno voli e navi dedicate per garantire il trasporto di turisti e lavoratori che, dopo i tamponi sono risultati positivi, e ora si trovano in isolamento nelle case vacanze che li hanno ospitati. A darne comunicazione il coordinatore dell'Unità di Crisi della Regione Sardegna, Marcello Acciaro.









