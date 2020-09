Vasto incendio a Loiri, evacuate abitazioni di Sa Sarra: in azione 7 elicotteri e 3 canadair

OLBIA. Dieci mezzi aerei, tre canadair dei vigili del fuoco e sette elicotteri della forestale sono in azione per spegnere le fiamme di un vasto incendio a Loiri Porto San Paolo in località Zappalli Minore/La Sarra. Il fuoco è alimentato dal forte vento di libeccio e si era pericolosamente avvicinato alle abitazioni di La Sarra. Per questo motivo i vigili del fuoco hanno evacuato a scopo precauzionale venti edifici. Al momento non ci sarebbero danni. Sul posto, coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Padru. Presenti anche du squadre dei vigili del fuoco della sede centrale dii Olbia Base e squadre dal comando di Nuoro.



