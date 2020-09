Primo caso di Covid-19 a Luogosanto, a comunicarlo il primo cittadino, Agostino Pirredda

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Il sindaco di Luogosanto, Agostino Pirredda, ha informato la cittadinanza sul primo caso accertato di positività al Covid-19 nel territorio comunale. La persona contagiata si trova ora in isolamento presso la sua abitazione e le condizioni di salute non desterebbero preoccupazioni. Ecco il messaggio del primo cittadino e le raccomandazioni.“Cari concittadini, mi è stato comunicato dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di Tempio Pausania, che nel nostro Comune è stato accertato il primo caso di positività al Covid-19 dall’inizio della Pandemia.Il soggetto è sottoposto alla quarantena vigilata ed è in buone condizioni di salute.E’ mio dovere informare la comunità che al momento non sussistono particolari criticità , la situazione così come comunicata dagli organismi sanitari, risulta essere sotto controllo.In questa particolare fase ricordo e raccomando le seguenti regole di comportamento:- Evitare gli assembramenti- Rispettare la distanza di almeno 1 metro dalle persone non conviventi;- Lavarsi le mani con frequenza, o utilizzare gel alcolici;- Usare la mascherina facciale per la protezione delle vie aeree, nei locali chiusi e aperti al pubblico.- Usare la mascherina facciale per la protezione delle vie aeree dalle ore 18.00 alle ore 06.00 anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale.Una particolare raccomandazione ai gestori e titolari di esercizi pubblici e locali commerciali:- Tutto il personale deve indossare continuativamente la mascherina durante il turno di lavoro;- I tavoli e le sedie di bar e ristoranti devono essere posizionati in modo tale da consentire il distanziamento di almeno 1 metro tra le persone;- Obbligo di far indossare la mascherina ai clienti all’interno dei locali, facendo rispettare le distanze di sicurezza;- Igienizzare costantemente tutte le superfici a contatto con il pubblico”.