Due contagi da Covid-19 a Oschiri, a darne comunicazione il sindaco Piero Sircana

Il sindaco di Oschiri, Piero Sircana, con un post su facebook ha comunicato la presenza di due persone affette da Covid nel territorio comunale. L’Ats ha attivato tutti i protocolli necessari con l’isolamento dei contagiati che comunque risultano essere asintomaci e in buona salute. Ecco il messaggio del primo cittadino.“Nei giorni scorsi si sono susseguite a Oschiri notizie riguardo la presenza in paese di persone risultate positive al Coronavirus creando notevole apprensione tra la popolazione.Premesso che l’unico soggetto deputato a fornire comunicazioni ufficiali è l’ATS, la quale informa il Sindaco in qualità di responsabile della sanità locale che a sua volta porta a conoscenza la popolazione, ritengo di fare chiarezza sulla attuale situazione visto l’allungarsi dei tempi di comunicazione da parte del servizio di igiene pubblica.Oggi, presso l’Ufficio del Sindaco, si è riunito il COC (Centro Operativo Comunale), il quale ha preso atto che i familiari di due nostri concittadini hanno comunicato l’accertamento di positività al coronavirus dei loro congiunti. Le due persone risultano asintomatiche e sono in isolamento presso la propria abitazione. Al momento l’ATS non ha ancora trasmesso nessun comunicato al Comune. Formulo, a nome mio e di tutta la comunità oschirese, i migliori auguri di pronta guarigione alle persone interessate.L’ATS ha il compito di verificare i contatti avuti dalle persone positive e disporre come questi devono comportarsi. Pur capendo le grosse difficoltà in cui si opera soprattutto nel nord Sardegna e in Gallura in particolare, una sollecitazione di richiesta di notizie è stata inviata dal Comune all’ATS.Appare ancora una volta doveroso invitare tutti gli oschiresi ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni governative, da tutti ben conosciute, per evitare quanto più possibile il diffondersi della pandemia.In considerazione della diffusione del virus nel mondo giovanile e in determinate condizioni lavorative, non può essere esclusa la presenza nella nostra comunità di ulteriori soggetti asintomatici.Si chiede, soprattutto nel breve periodo, di comportarsi, ciascuno di noi, come potenziale portatore del virus e, pertanto, di porre in essere comportamenti rispettosi delle suddette disposizioni.Si valuterà nei prossimi giorni se intervenire e in che maniera, tramite ordinanze, sulle attività potenzialmente causa di assembramento.Vi terrò aggiornati sulla evoluzione della problematica al fine di affrontare con quanta più condivisione possibile l’immediato futuro per tornare quanto prima alle condizioni preesistenti”.