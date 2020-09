Il Mater Olbia ritorna operativo, sanificate tutte le strutture: ancora sospesi i tamponi Covid

Tutti i pazienti che avrebbero dovuto svolgere visite, esami diagnostici o interventi nelle giornate di sospensione delle attività saranno ricontattati nelle prossime ore per riprogrammare quanto prima le prestazioni. Nel frattempo sono già riprese le attività di prenotazione attraverso il CUP. Gli esami sierologici e quelli di laboratorio rimangono sospesi. A fini prudenziali in chiave preventiva, continuano ad essere sospese le visite ai degenti. Infine, il drive-in tamponi rimane sospeso ancora per alcuni giorni al fine di svolgere tutte le azioni necessarie per la riattivazione del servizio. Queste ultime saranno comunicate quanto prima all’utenza attraverso i canali istituzionali del Mater Olbia.



L’indagine molecolare condotta dalla ATS-Azienda Territoriale della Salute ha comportato l’esecuzione di 396 tamponi naso-faringei somministrati a dipendenti, degenti e collaboratori di ditte esterne operanti nell’ospedale.Riprende pertanto l’attività di ricovero e ambulatoriale del Mater Olbia a partire dalla giornata di domani, venerdì 4 settembre.Tutti coloro che hanno delle prestazioni programmate a partire da domani, possono considerarle confermate ma si ricorda che non sono ammessi accompagnatori.Ulteriori aggiornamenti saranno pubblicati sul sito e sulla pagina Facebook dell’ospedale.