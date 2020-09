La serie tv "Nadia Ellis-The Vegan Italian Chef" girata tra Golfo Aranci, Olbia e Tempio Pausania

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

La serie sarà in programmazione, come prima edizione esclusiva, su Ananey Communications, il più importante network del Paese israeliano e successivamente verrà lanciata su scala europea. Verrà girata in Sardegna, Emilia-Romagna, Toscana e Puglia con la collaborazione ed il patrocinio di queste due ultime regioni.La produzione della serie è affidata a Marco Tricomi, che è anche il regista, esperto di format televisivi (My Planet Vegan in onda su Sky, ad esempio), e alla chef talent Nadia Ellis, americana, milanese di nascita, che in Israele è la prima host vegana di cucina italiana grazie a EatWith (piattaforma di prenotazione di home cooking per esperienze culinarie).Le riprese, oltre a diffondere le immagini del territorio in tutte le sue caratteristiche, presenteranno i maggiori protagonisti della ristorazione della zona e alcuni ristoranti di tendenza:Stefano Azara dell’Officina del Gusto di Olbia, Daniele Sechi, del Blù Restaurant di Golfo Aranci e del Purgatorio a Tempio Pausania; Filippo Fondatori del Resort a 5 stelle Abi d'Oru di Marinella, Manolo Leoni dello Squalo a Pittulongu.L'iniziativa promozionale è stata voluta congiuntamente dagli Assessori dei Comuni di Olbia (Sabrina Serra - cultura), Golfo Aranci (Luigi Romano - turismo) e Tempio Pausania (Anna Paola Aisoni - cultura) con la collaborazione di Giovanni Usai.Gli Assessori hanno riconosciuto subito il potenziale che la serie TV, con la sua proposta innovativa ed un format rivoluzionario, offre per promuovere il turismo nell'isola.L'obiettivo è quello di supportare e incrementare non solo il flusso turistico di alto target proveniente da Israele, ma anche quello di favorire mercati emergenti sempre più sensibili ad uno stile di vita “animal free”.L’Assessore del Comune di Olbia Sabrina Serra ha dichiarato: «Siamo molto contenti e soddisfatti di aver sostenuto un progetto così importante per la promozione del nostro territorio e siamo certi che i nostri prodotti ed i nostri ristoratori saranno valorizzati nel panorama internazionale della cucina. Riteniamo fondamentale trasmettere le preziose tradizioni del territorio anche attraverso modalità innovative, come, in questo caso, una serie TV. Abbiamo sposato il progetto insieme al Comune di Tempio e al Comune di Golfo Aranci, tre comunità che si sono unite per fare sistema ed offrire un’immagine unica e meravigliosa della Gallura».L’Assessore del Comune di Tempio Anna Paola Aisoni ha dichiarato: “Esprimo profonda soddisfazione per un’iniziativa che valorizza molteplici punti forti del territorio gallurese ed in particolare apre la via alla tanto auspicata collaborazione e cooperazione tra comuni costieri e comuni interni, avendo come unica finalità la promozione delle nostre eccellenze”L’Assessore Luigi Romano del Comune di Golfo Aranci ha dichiarato: “continuiamo a promuovere il nostro territorio, questa volta su un canale internazionale, con un duplice obbiettivo. Il primo quello “interno” di sensibilizzazione verso i nostri Imprenditori ad una nicchia avente una grandissima capacità di spesa come quella della cucina vegana, il secondo per il quale è stata fondamentale la collaborazione con i centri più grandi della Gallura ed è la promozione turistica. Un risultato del quale ne godrà l’intera Sardegna, un primo passo per le prossime collaborazioni”.