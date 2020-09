Venerdì a Santa Teresa il concerto al tramonto di Kanuteh e Zanotti "Freedom of Movement"

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

, visionario percussionista romagnolo, si incontrano e si corrispondono con due strumenti apparentemente distanti, la kora e la batteria. Il concerto - realizzato in collaborazione con Life After Oil International Film Festival - presenterà l’omonimo disco uscito a marzo 2020, un inno alla libertà di movimento che racconta il desiderio, la necessità e il diritto che ognuno di noi ha di muoversi e attraversare i confini, nella musica così come nel mondo.arrangiate per chitarra solista, in dissolvenza con una lunga suite in cui emerge la sua statura stilistica che lo ha portato a essere il musicista post-rock più trasversale in Italia (collaborazioni con 3/4HadBeenEliminated, ZU, In Zaire, David Grubbs e Andrea Belfi, la stella del Mali Rokia Traoré e Afterhours).A seguire, alle 23, invece, l’appuntamento sarà con una performance sonora di voce ed elettronica che unisce musica scritta e composizione in tempo reale, dando vita a una costellazione di elementi vocali accompagnati da processi elettronici generativi, bordoni tessiturali, ritmiche glitch e monolitiche. Protagonisti Dalila Kayros (Sardegna) - cantante, compositrice, ricercatrice vocale, sospesa tra la poetica di pop d’avanguardia di Björk e la sperimentazione vocale di Diamanda Galas, che da anni lavora nell’ambito della ricerca sonora più radicale - e Danilo Casti (Sardegna) compositore e performer del suono.Ricordiamo, infine, che quest’anno tutti gli appuntamenti di Isole che Parlano sono a numero chiuso con prenotazione obbligatoria a questo link: https://www.eventbrite.it/o/isole-che-parlano-festival-internazionale-31023179689