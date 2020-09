A Loiri Porto San Paolo il 21 e 22 test sierologici a tappeto per studenti e personale scolastico

Sono 230 gli scolari che potranno usufruire di questa possibilità, estesa a corpo docente, personale Ata, autisti degli scuolabus, lavoratori delle cooperative che operano in ambito scolastico: mense e pulizie; dipendenti comunali, agenti di polizia locale, barracelli, personale delle municipalizzate, forze dell’ordine. In totale tra le 300 e le 400 persone. Il calendario dettagliato delle due giornate, con gli orari e i turni, necessari per evitare assembramenti, saranno resi noti non appena saranno definiti nel dettaglio.





Il Comune, oltre a garantire la gratuità dei test, metterà a disposizione la palestra di Porto San Paolo, nella giornata di domenica e quella di Loiri lunedì e uno dei due macchinari per i test rapidi, donato al Comune da Alberto Biancu e Paola De Vito all’inizio della pandemia. I risultati saranno comunicati ai diretti interessati alla fine di ogni giornata.

- in cui gli alunni e gli insegnanti potranno sottoporsi, gratuitamente e in forma volontaria, al test sierologico pungidito che rileva la positività o la negatività al Coronavirus, ma anche se il paziente ha sviluppato una eventualità immunità.