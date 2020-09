Mayday da nave in difficoltà, mobilitata la Guardia Costiera di Olbia: allarme partito per sbaglio

Immediatamente è scattata la macchina dei soccorsi da parte della Guardia Costiera: sul punto indicato dirigono prontamente due Motovedette SAR veloci; contestualmente alcune navi in transito, tra le quali la M/N BOBY OTTA, vengono dirottate in zona per investigare ed individuare eventuali unità in difficoltà. Giunte sul punto le motovedette e le unità intervenute comunicano l’esito negativo delle ricerche. Intanto, alle ore 2 circa Porto Cervo Radio riceve un nuovo messaggio di emergenza “DISTRESS”, della stessa nave da diporto, in una diversa posizione. Valutata la situazione, mentre continuano le ricerche in mare, la Sala Operativa di Olbia allerta i Centri di soccorso limitrofi: si informa il 13° M.R.S.C. di Cagliari, il 2° M.R.S.C. di Livorno, il 3° M.R.S.C. di Civitavecchia, il 4° M.R.S.C. di Napoli. Viene, altresì, richiesto alla Centrale Operativa del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera l’intervento di un mezzo aereo, onde concorrere alle operazioni di ricerca e soccorso in atto. Alle ore 10,10 il felice epilogo dell’attività: a circa 125 miglia ad est da Capo Monte Santu, l’ATR42MP della Guardia Costiera, partito dalla Base Aeromobili di Pescara, comunica di aver avuto contatto radio e visivo con la nave da diporto (già FORTUNA), avente il nuovo nome di “SUNSHINE”, in navigazione diretta in Turchia, con a bordo sei persone e nessuna emergenza a bordo. La nave precisa che il segnale di allarme si è accidentalmente attivato.

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Alle ore 1.30 di ieri notte la Sala Operativa del 16° M.R.S.C. della Direzione Marittima di Olbia, alla guida del Capitano di Vascello Maurizio TROGU, ha ricevuto un messaggio di emergenza “DISTRESS”, segnalante la nave da diporto di circa 35 metri, denominata “FORTUNA”, in difficoltà a circa 40 miglia al largo di Capo Comino.