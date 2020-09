Da oggi in vigore l'ordinanza che regola l'ingresso in Sardegna: test rimborsati e lista laboratori

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

L’ordinanza firmata dal presidente Christian Solinas ha scatenato un mare di polemiche, a partire dalla posizione del Governo e dal ministro Boccia che ha minacciato un ricorso di incostituzionalità nei confronti del provvedimento sardo. Ad ogni modo, anche se ancora nessuna modalità è stata comunicata, il costo dei tamponi o test verrà rimborsata dalla Regione Sardegna che ha messo a disposizione anche un link attraverso il quale poter visionare la lista dei laboratori accreditati per effettuare i test:Nella circolare è anche stata fatta chiarezza sulle persone in uscita dalla Sardegna e che vi facciano rientro entro le 48 ore, non saranno obbligate a presentare alcun tipo di certificato. “Considerato che, dalle analisi epidemiologiche -ha dichiarato il presidente Solinas- svolte per la ricostruzione delle catene di contagio, è emerso con chiarezza che la nuova diffusione virale è stata determinata in Sardegna dall’apertura dei flussi turistici, si è ritenuto indispensabile - mantenendo ferme le misure ordinarie di distanziamento personale, utilizzo delle mascherine, igienizzazione delle mani con soluzioni idroalcoliche, etc - prevedere un “filtro” in ingresso che non limita in alcun modo la libera circolazione delle persone ma incide sull’attività di screening ad ampio spettro dei soggetti positivi, anche asintomatici o paucisintomatici, consentendo di individuarli tempestivamente ai fini dell’applicazione dei protocolli sanitari in uso sull’intero territorio nazionale”.