Cattura di Johnny lo Zingaro, soddisfazione espressa dal procuratore di Sassari per l'operazione

“Come già noto da anticipazioni giornalistiche, in data odierna è stato arrestato Giuseppe Mastini, noto Johnny lo Zingaro, evaso dalla Casa Circondariale di Sassari Bancali in quanto non ritornato da un permesso premio il giorno 6 settembre. Il detenuto è stato rintracciato nei pressi di Sassari a seguito di una mirata attività investigativa. L’indagine, coordinata fin dal primo momento dalla Procura della Repubblica di Sassari, si è conclusa positivamente grazie all’ottimo lavoro svolto con abnegazione e professionalità dal personale della Squadra Mobile di Sassari (coadiuvato dai colleghi della Squadra Mobile di Cagliari e dello SCO) e del Nucleo Investigativo Centrale di Roma della Polizia Penitenziaria”.