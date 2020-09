Lavori in Corso Vittorio Veneto a Olbia, aperta la viabilità alternativa

I lavori di restyling che si stanno svolgendo tra Isticadeddu e Pasana sono finalizzati a rendere la viabilità della zona più agevole e sicura. Si sta procedendo ad allargare la carreggiata, realizzando i marciapiedi su entrambi i lati. Nascerà inoltre la pista ciclabile e saranno create tre rotatorie in corrispondenza di via Marco Polo, via James Cook e via Plutone.

«Questa mattina abbiamo organizzato la viabilità alternativa nella zona alta di corso Vittorio Veneto, dove si stanno svolgendo i lavori. – afferma il sindaco Settimo Nizzi – via Cook è ora collegata con via Giove e, attraverso via Plutone, si ricollega alla SS 127. Un intervento importante per assicurare ai nostri concittadini che abitano nel quartiere e a tutti coloro che hanno la necessità di utilizzare quel percorso, un collegamento più immediato col centro della nostra città».