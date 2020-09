All'Olbia Film Network Giorgio Pasotti con la sua opera seconda "Abbi Fede"

Premiato da Festival per la sua Opera Seconda Pasotti è il secondo regista ad Olbia dopo Carlo Sironi ad aver animato la sezione dei lungometraggi del Festival dedicato alle Opere Prime e Seconde.

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

“Essere qui al Festival è un atto di coraggio e di amore verso il cinema” Giorgio Pasotti ospite all’Olbia Film Network esordisce così salendo sul palco per la presentazione del suo film “Abbi fede” proiettato ieri sera nell’arena di Piazza Dante.L’attore ha salutato il pubblico e raccontato la genesi del suo film senza però dimenticare quelli che sono stati i difficili mesi passati e le difficoltà che anche oggi si affrontano sul set per lavorare in sicurezza “bisogna stringere i denti, ma è importante ripartire. Da attore è stato fondamentale rendersi disponibile a tornare sul set per nuovi progetti affinché tutte le maestranze del cinema potessero tornare a lavorare”.Stasera sarà la volta del film di Giorgio Tirabassi “Il grande salto” e domani sera conclusione con “L’Agnello” di Mario Piredda.Tutte le proiezioni sono su prenotazione tramite l’app di billetto.it seguendo le vigenti normative anti-covid.La manifestazione è sostenuta dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, dalla Regione Autonoma della Sardegna, dal Comune di Olbia, dalla Fondazione Sardegna Film Commission e dalla Fondazione di Sardegna.