Avvio delle scuole a Olbia spostato al 29 settembre, ecco l'ordinanza del sindaco Nizzi

«Abbiamo appena emesso un’ordinanza per posticipare alla prossima settimana l’apertura delle scuole pubbliche. Tale circostanza si rende necessaria per attendere il completamento dei test sierologici da parte dell’ASSL di Olbia nei confronti del personale docente e non docente. – afferma il sindaco Settimo Nizzi – Dispiace dover procedere in questo senso, ma è di fondamentale importanza garantire un inizio di anno sicuro ai nostri ragazzi e alle loro famiglie».L’avvio delle attività scolastiche delle scuole pubbliche cittadine dell’infanzia e di 1° e 2° grado (scuole materne, elementari, medie inferiori e medie superiori) è pertanto posticipato alla data del 29/09/2020.