"Il Parco Geominerario e le risorse europee per le imprese", giovedì a Golfo Aranci un seminario

Durante il seminario verranno presentate le linee di indirizzo strategiche del Parco, le opportunità della Zona Economica Ambientale, oltre che le linee strategiche di indirizzo dell’Unione Europea e le opportunità che ne derivano, in particolare relativamente alle linee di credito e di sovvenzioni e investimenti per le imprese del Parco. Il seminario sarà tenuto dal dott. Pierpaolo Pani in qualità di consulente del Parco Geominerario, già docente universitario di Politiche Comunitarie, consulente del CNEL per la redazione delle misure di Programmazione Negoziata, attuatore di misure di sviluppo dal basso quali Patti Territoriali, Patti Tematici, e PIT.



organizzato dal Parco Geominerario Storico ed Ambientale della Sardegna in collaborazione con il Comune di Golfo Aranci in qualità di comune membro del Parco. L’incontro mira ad illustrare il Piano Strategico del Parco e le azioni puntuali secondo le quali è possibile realizzare uno sviluppo armonico, godendo delle enormi opportunità che l’essere all’interno di un Parco può consentire alle imprese di ogni settore.La presenza dell’Assessore Regionale alla Programmazione e Bilancio Giuseppe Fasolino consentirà ulteriori approfondimenti anche in merito al recente avvio delle misure di innovativo accesso al credito attivate dalla Regione Sardegna.Al seminario parteciperanno il Sindaco di Golfo Aranci Mario Mulas e il Presidente del Parco Tarcisio Agus.