Meeting nazionale cadetti e allievi a Sabaudia, due ori per Giulia Gattu della Canottieri Olbia

, per facilitare la partecipazione delle società del nord con la regata di Corgeno in Lombardia e per le società del sud con la regata di Sabaudia nel Lazio. L'intento della Federazione era quello di replicare l'esperienza unica per i giovani canottieri della manifestazione più importante per loro - il Festival dei Giovani - che avrebbe dovuto svolgersi nel luglio scorso ma che non si è svolto a causa dell'emergenza Covid. Una piccola rappresentanza di atleti sardi ha partecipato al meeting di Sabaudia, presente la Canottieri Olbia con Giulia Gattu e Giovanni Baldin.La giovane Giulia Gattu ha tenuto ben alta la bandiera isolana conquistando 2 ori rispettivamente nel Singolo Allieve C e nel 7,20 Allieve C in due giorni di gare.La soddisfazione di Roberto Ferrili, decano del canottaggio sardo e presidente/allenatore del circolo olbiese, è racchiusa nelle sue parole: "Sono contento che i ragazzi abbiano potuto riprendere con le regate dopo il lungo periodo di chiusura e abbiano potuto dimostrare la loro preparazione, che tra non poche difficoltà è proseguita per tutta la fase di lockdown, anche grazie agli allenamenti a distanza".