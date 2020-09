Un 52enne olbiese denunciato per detenzione ai fini di spaccio di cocaina, marijuana e hashish

L’accurato controllo a suo carico, esteso anche presso la sua abitazione ed agli automezzi a lui in uso, ha permesso di rinvenire e sequestrare circa 36 grammi di diverse tipologie di droga, tra cui cocaina, marijuana e hashish, già suddivisa in dosi e pronta per essere smerciata, compreso tutto l’occorrente per il confezionamento dello stupefacente e diversi bilancini elettronici. Al termine dell’attività, l’uomo è stato accompagnato presso il Commissariato P.S. ove è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.



L’elevato tenore di vita non rapportato alla professione svolta non è sfuggito agli investigatori, che lo hanno controllato per alcuni giorni, per poi fermarlo in una delle vie centrali di Olbia e quindi sottoporlo a perquisizione.