Ancora farwest in piazza Matteotti a Olbia, in tre minacciano di bruciare una casa con una molotov

OLBIA. Non lo vogliono in quella piazza. Perché la considerano loro territorio. Così riempiono una bottiglia di benzina e minacciano un giovane di bruciargli la casa dove vive anche l’anziana madre. Denunciati tre uomini, due tunisini e un italiano, ieri sera a Olbia per minacce. Non c’è pace in piazza Matteotti. Dopo l’accoltellamento di qualche giorno fa si è verificato un nuovo episodio piuttosto preoccupante che riaccende, ancora una volta, un faro su un allarme sociale serio che sta vivendo il centro storico cittadino.







L’episodio si è verificato nella notte quando l’intervento degli uomini del commissariato di Olbia ha scongiurato il peggio con i tre uomini pronti a portare avanti il loro intento. L’azione della polizia è il frutto dei servizi predisposti dal commissariato per il controllo del territorio e reprimere i fenomeni di microcriminalità e vandalismo. I tre sono peraltro già noti alle forze dell’ordine per vari reati. Proprio nei giorni scorsi due di loro sono stati arrestati dal personale del Commissariato, in occasione di una aggressione avvenuta nel centro cittadino, ai danni di un cittadino senegalese, che è rimasto ferito con dei colli di bottiglia. Mentre il terzo, sempre pochi giorni fa, è stato denunciato per danneggiamento da personale delle Volanti.

