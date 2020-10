Alà dei Sardi, escono fuori strada con l'auto e si ribaltano: trasportati in ospedale i feriti

Alle ore 22 è arrivata una richiesta di soccorso per incidente stradale all'ingresso dell'abitato di Alà dei Sardi, la Sala operativa del Comando Provinciale ha inviato sul posto la squadra VF del Distaccamento di Ozieri. Giunta sul posto i Vigili hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo, mentre gli occupanti già all'esterno del veicolo venivano affidati alle cure dei sanitari e trasportati in ospedale per le cure del caso. Sul posto Carabinieri e ambulanze del 118.

