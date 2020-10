Acqua non potabile a Olbia, nuove ordinanze di divieto di utilizzo in alcuni quartieri: ecco dove

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Il superameno dei livelli consentiti dei parametri di trialometani e manganese nell'acqua hanno portato al provvedimento urgente di que3sto pomeriggio che vieta l'utilizzo dell'acqua per fini alimentari nel quartiere Baratta di Olbia. Sempre per lo stesso motivo il sindaco ha firmato un'ordinanza di divieto per tutto il comparto del C.I.N.E.S nella zona industriale cittadina. I provvedimenti rimarranno in vigore fino a nuova comunicazione sindacale di revoca.