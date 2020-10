Annullato il mondiale di Aquabike a Olbia a causa dell'aumento dei contagi da Covid-19

Una scelta sofferta e dura, fanno sapere dall'organizzazione, ma anche obbligata: "Non avremmo potuto garantire una competizione del medesimo livello offerto nelle precedenti edizioni e l'assoluta priorità del rispetto della salute generale, ci ha imposto questa decisione. Certi che sia solo un arrivederci a quella che consideriamo una delle tappe più suggestive ed emozionanti dell'intero circuito. Stiamo già lavorando ad una soluzione alternativa per le date dal 29 aprile al primo maggio".

Un altro evento cancellato, a causa dell'aumento dei contagi da Covid-19. Questa volta a farne le spese lo spettacolo mondiale dell'Aquabike World Championship 2020 che si sarebbe dovuto svolgere a Olbia dal 29 ottobre al primo di novembre. Una manifestazione che l'anno scorso aveva attirato in Gallura migliaia di persone tra atleti, staff, appassionati e curiosi. L'aggravarsi della situazione mondiale e l'aumento dei contagi da Covid-19 in alcuni paesi, ha innescato un clima di assoluta incertezza sulla partecipazione dei team provenienti dai diversi paesi e sul contributo scenografico della platea olbiese che in questi anni ha colorato le tribune in maniera unica e impagabile.