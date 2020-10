Coppa del Mondo di Triathlon a Cannigione sabato 10: vietata la presenza del pubblico

Il divieto di transito sarà in vigore dalle ore 24 di venerdì 9 ottobre fino alle ore 17.30 di sabato 10 ottobre nelle vie specificate nell’ordinanza. Al fine di limitare al massimo eventuali disagi che le variazioni alla circolazione possano creare ai cittadini, si chiede la collaborazione degli organi di stampa affinché diffondano in modo capillare le modifiche alla viabilità.





Inoltre, si ricorda che in tutte le aree del percorso di gara e dell'evento è vietata la presenza del pubblico. La gara verrà trasmessa in diretta web sul Rai Sport Web collegandosi al seguente indirizzo https://www.raisport.rai.it/dirette nei seguenti orari: Gara Femminile ore 10.30 Gara Maschile ore 15.30. Mappa dei percorsi La Prova Nuoto parte dalla spiaggia di Cannigione e si svolge su un singolo giro di 750 m. Il Percorso Ciclistico prevede la percorrenza in sequenza di 3 giri uguali da 6,45 km sulle pendenze del Monte Micalosu. Il Percorso Podistico prevede la percorrenza di un anello di 2,50 km da ripetere 2 volte in senso antiorario e si sviluppa interamente sul Lungomare di Cannigione.



Il comitato organizzatore locale, ringraziando per la comprensione, invita a prendere visione della seguente ordinanza da scaricare