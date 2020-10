Un 29enne arrestato per droga a Olbia, trovato in possesso di un chilo e mezzo di marijuana

L’accurato controllo ha permesso di rinvenire e sequestrare lampade alogene, ventilatori per l’essicazione, bilancini di precisione ed altra strumentazione, tutto materiale riconducibile alla logistica necessaria per lo spaccio illecito della cannabis. Il 29enne, persona già conosciuta agli uomini del Commissariato in virtù dei suoi precedenti giudiziari, inoltre è stato trovato in possesso di alcune munizioni per fucile da caccia, illegalmente detenute. Il predetto su disposizione dell’A.G. è stato tratto in arresto per i reati sopra menzionati.



Il ragazzo, in seguito a una perquisizione effettuata dagli uomini del Commissariato P.S. di Olbia, presso il suo domicilio ed altre sue proprietà, è stato trovato in possesso di 1,5 chili di marijuana, parzialmente essiccata e pronta per essere immessa sul mercato. Lo stupefacente era nascosto all’interno della canna fumaria del caminetto dell’abitazione, ingegnosamente modificato al fine di renderlo idoneo all’essiccazione delle infiorescenze ed a dissimulare la fuoriuscita delle conseguenti esalazioni.