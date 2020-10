Al via le unità speciali della Assl per monitorare i pazienti a domicilio affetti da Covid-19

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

: da lunedì prossimo saranno infatti operative ulteriori figure mediche e, prossimamente, verrà attivata anche un’Usca scolastica.Si tratta di team di specialisti col compito di monitorare i pazienti a domicilio affetti da Coronavirus. L'equipe viene attivata dal Medico di medicina generale, dal Pediatra o dai medici di continuità assistenziale, i quali, a seguito di triage telefonico e monitoraggio del paziente, possono richiedere l'attivazione dell'USCA a cui compete la presa in carico e sorveglianza sanitaria attiva dei pazienti in isolamento domiciliare obbligatorio, anche quelli dimessi da Ospedale e affetti da Covid-19.Le USCA collaboreranno con il Medico di base che rimane responsabile della salute del proprio assistito, oltre al Dipartimento di Prevenzione cui compete la sorveglianza epidemiologica.Le USCA, oltre alla valutazioni dei bisogni assistenziali del paziente e al suo monitoraggio, avranno un altro delicatissimo compito, quello di fornire assistenza e formazione all'assistito e ai suoi familiari sulle procedure finalizzate all'assistenza sanitaria e alle procedure da seguire sull'isolamento domiciliare.“Le equipe sono operative su tutto il territorio di competenza della Assl Olbia, la dislocazione delle unità verrà individuata sulla base di una programmazione che tiene conto della casistica, della diffusione del virus e del bisogno di assistenza domiciliare delle persone affette da COVID-19”, spiega il direttore della Assl Olbia, Paolo Tauro.Con questo potenziamento (i medici in servizio nelle Usca passeranno da cinque a dieci) la Assl di Olbia è in grado di programmare l'attivazione di un’USCA Scolastica, una equipe di specialisti, che collaborerà con i Distretti sanitari e il Servizio di Igiene e Sanità pubblica, col fine di gestire al meglio eventuali casi di diffusione del virus all’interno degli istituti scolastici.