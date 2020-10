Incendio in un appartamento a Golfo Aranci, in azione i vigili del fuoco: indagano i carabinieri

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Intorno alle 18.40 la sala operativa dei vigili del fuoco di Sassari ha ricevuto una richiesta d’intervento per un incendio all'interno di un appartamento in località Sopramonte nel comune di Golfo Aranci. Sul posto è stata inviata la squadra di Olbia che ha provveduto a spegnere le fiamme. Completamente distrutta una stanza dell’appartamento e seriamente compromessi gli altri locali. Le cause del rogo sono in fase di accertamento, l’immobile è stato posto sotto sequestro e dichiarato inagibile a causa degli ingenti danni strutturali. Sul posto anche i Carabinieri della compagnia di Golfo Aranci