Oggi alle 18 il ricordo di Gianni Ponsanu, luci spente di commercianti e Confcommercio

, l’amico di tutti, l’imprenditore, il cultore del bello, innamorato della città e delle sue peculiarità, sempre in prima linea nel promuovere con semplicità, l’eleganza e la bellezza del suo amato centro storico.Ad un mese dalla scomparsa di Gianni Ponsanu, si è pensato di ricordarlo con un gesto semplice ma allo stesso significativo.Alle ore 18 di Lunedì 19 Ottobre tutti i negozi e le attività della città potranno spegnere le insegne e chiudere gli esercizi per cinque minuti.Radio Internazionale Costa Smeralda trasmetterà la voce di Ponsano, condividendo sulla pagina social @radiointernazionale Costasmeralda , le immagini realizzate proprio da Gianni Ponsanu durante il Lockdown. Si tratta di un momento dedicato all’amico sincero che tutti in città hanno saputo e potuto riconoscere.Confcommercio, il Consorzio Io Centro e Radio Internazionale Costa Smeralda di comune accordo, hanno in cantiere una serie di iniziative per l’anniversario della sua scomparsa, per ricordare Gianni come lui stesso avrebbe gradito.