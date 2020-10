Ancora sanzioni a Olbia per due persone che non indossavano le mascherine in via Vittorio Veneto

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Durante la scorsa notte i carabinieri della sezione radiomobile di Olbia, impegnati nei consueti servizi di perlustrazione del territorio, hanno denunciato due persone per il mancato utilizzo delle previste mascherine anti-contagio. Si tratta di due operai: un 38enne e un 36enne residenti entrambi a Olbia. I due sono stati sorpresi a camminare in via Vittorio Veneto senza i previsti dispositivi Dpi che non avevano nemmeno al seguito.