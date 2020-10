Cancellazione di via della Resistenza a Olbia, appello del presidente Anpi: "Sindaco ci ripensi"

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Il presidente dell’Anpi provinciale Olbia Tempio, Domenico Piccinnu, non ci sta alla cancellazione di via della Resistenza a Olbia. Il sindaco negli scorsi giorni aveva voluto chiarire che il nome verrà poi ripristinato in un’altra zona cittadina di “simile” importanza. Ma Piccinnu insiste sull’importanza di mantenere lì, in uno dei luoghi simbolo della città. Ecco la lettera che il presidente dell’associazione partigiani d’Italia per la Gallura ha inviato al sindaco, Settimo Nizzi.