Olbia, commemorazioni del 2 novembre: ecco gli orari di apertura cimitero e Santa Messa

Gli orari di apertura dei cimiteri di Su Luzzu e di via Roma sono: dal lunedì al sabato, dalle ore 8 alle ore 17; domenica e festivi, dalle ore 8 alle ore 13; domenica 1° novembre, in occasione della commemorazione dei defunti, dalle ore 8 alle ore 17.



Non si effettuerà quella del pomeriggio al vecchio cimitero. Ogni parrocchia potrà svolgerla autonomamente. Per quanto riguarda la visita ai nostri cari estinti, esortiamo a rispettare tutte le prescrizioni, ovvero mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro, igienizzarsi costantemente le mani ed indossare sempre in modo corretto la mascherina. Raccomandiamo inoltre di non baciare le lapidi e le foto dei nostri cari che ci hanno lasciati».