Olbia, un caso positivo negli uffici della provincia in via Nanni: chiusura temporanea

Questa mattina è giunta la notizia di un caso di positività al Covid-19 di un dipendente della Provincia in servizio a Olbia presso la sede di via Nanni. In attesa di una comunicazione ufficiale da parte dell’ATS in via precauzionale è stata disposta la chiusura degli uffici di via Nanni in Olbia per la sanificazione dei locali. Lo stesso sub-commissario Pietro Carzedda per precauzione si è sottoposto immediatamente a tampone naso -faringeo risultato poi negativo. La situazione è sotto controllo e gli uffici e attività riprenderanno regolarmente già da domani.