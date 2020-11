A Olbia bandiere a mezz'asta negli uffici provinciali per la scomparsa del sindaco Pinducciu

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Il commissario per la Provincia, Pietro Carzedda, esprime profondo cordoglio per la scomparsa del sindaco di Telti, Gianfranco Pinducciu: “Oggi, in segno di lutto per la scomparsa del Sindaco di Telti, le bandiere istituzionali della Provincia delle sedi di Olbia e Tempio Pausania, resteranno a mezz’asta. Gian Franco Pinducciu è stato un personaggio unico e straordinario che ha dedicato con esemplare umanità e semplicità tutta la sua vita alla comunità di Telti e alla Gallura.”