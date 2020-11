Verso l'approvazione il piano di valorizzazione della splendida area naturalistica di Capo Figari

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Il Comune di Golfo Aranci si avvia verso la conclusione di un lungo processo volto all'approvazione del Piano di gestione dell'area SIC di Capo Figari ,documento che consentira di programmare e gestire lo sviluppo del polmone verde più importante del comune costiero. Dallo scorso 8 ottobre per 60 giorni il documento è in pubblicazione sul Buras e quindi tutti i cittadini e gli amanti del sito possono proporre iniziative e azioni che verranno vagliate e valutate.E' una delle ultime fasi di un processo che va avanti da due decenni. Paolo Madeddu, delegato all'Ambiente ha dichiarato: "Come amministrazione siamo orgogliosi del piano di sviluppo e di tutela che stiamo approntando e sono convinto che dal confronto e dalla condivisione possano emergere nuovi punti di riflessione, per questo invito a prendere visione del piano e a condividere con noi il progetto di crescita”. Secondo il Sindaco di Golfo Aranci Mario Mulas "si tratta di uno degli uiltimi passi di un cammino iniziato nelle Amministrazioni precedenti a cui abbiamo sempre tenuto come gruppo politico di maggioranza. Avere l'onore di concludere l'iter fra pochi mesi è uno dei punti qualificanti del nostro mandato che ha come punto centrale la crescita economica del paese unita alla tutela dello straordinario patrimonio ambientale". Le osservazioni devono pervenire al comune entro il 9 dicembre.