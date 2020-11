Un 59 enne cagliaritano in giro a Berchidda con un coltello di 16 centimetri: denunciato

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Nel pomeriggio di ieri a Berchidda, i militari della stazione carabinieri, nel corso di un servizio perlustrativo, hanno denunciato in stato di libertà un imprenditore cagliaritano di 59 anni, allo stato affidato in prova al servizio sociale, poiché nel corso di una perquisizione veicolare è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico avente lunghezza complessiva di cm 16 di cui cm 7,5 di lama, sottoposto sequestro.