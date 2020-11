Santa Teresa Gallura, picchia la moglie e le spacca il naso: in arresto un 41enne di Palau

OLBIA. I carabinieri di Santa Teresa Gallura lo scorso 2 novembre hanno arrestato un 41enne di Palau, per maltrattamenti in famiglia e lesioni. In seguito ad una chiamata al 112, gli operatori sono arrivati nei pressi dell’abitazione segnalata da dove provenivano le richieste di aiuto di una donna.





I militari a quel punto sono intervenuti all’interno, sorprendendo l’uomo che, poco prima, aveva picchiato la moglie 40enne spaccandole il naso e provocandole diverse altre contusioni. La donna è stata affidata alle cure mediche ed è stata giudicata guaribile in trenta giorni. Per l’aggressore sono scattate le manette ed è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

