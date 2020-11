Covid-19, chiudono anche in Sardegna i musei dal 6 novembre al 3 dicembre

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

la Direzione regionale Musei Sardegna comunica che dal 6 novembre al 3 dicembre 2020 sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e delle aree archeologiche afferenti. Nei luoghi della cultura proseguiranno le attività di gestione ordinaria e di controllo e la produzione di eventi e iniziative in modalità virtuale. Sarà un modo diverso per visitare e conoscere i musei e le aree archeologiche così come accaduto nella prima fase di lockdown che, attraverso i siti e le pagine social istituzionali di riferimento, aveva suscitato notevole interesse e grande partecipazione di pubblico.Per ulteriori aggiornamenti consultare le pagine social dei musei o il sito https://musei.sardegna.beniculturali.it/musei/