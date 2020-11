Il comune di Golfo Aranci attiva i corsi di musica, tempo fino al dieci novembre per le iscrizioni

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. L’attività, che potrà essere seguita da giovanissimi delle scuole di tutti i cicli, dalla primaria alle superiori, e da adulti senza limiti di età, è aperta agli appassionati di chitarra, pianoforte, canto ma non è escluso che possano essere avviati anche corsi per altri strumenti come batteria o violino.. La scadenza per presentare il modulo di iscrizione è il 10 novembre mentre la riunione organizzativa per stabilire giorni e orari di lezione si terrà una volta terminati gli effetti dell’ultimo DPCM e quindi dopo il 3 dicembre.Per chi invece volesse inviare il modulo di iscrizione via mail potrà scaricarlo dal sito del Comune e spedirlo all’indirizzo servizio.turismo@comune.golfoaranci.ss.it"Con questa ulteriore misura ampliamo l'offerta culturale e formativa del nostro Comune, auspico che l'iniziativa abbia seguito e sia apprezzata dai nostri concittadini" ha dichiarato il Sindaco di Golfo Aranci Mario Mulas.