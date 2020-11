"La misura del Tempo" alla Festa del Cinema di Roma per raccontare uomini e donne della polizia

Vengono messe in evidenza esperienze di vita come quella di Nicola Barbato, che dalla sua sedia a rotelle, parla del suo passato e dei suoi sacrifici, la storia di Maria Teresa Turazza, madre di Davide e Massimiliano, entrambi caduti in servizio, che nonostante le avversità cerca comunque di mandare un messaggio di un futuro migliore, di umanità e solidarietà.

Il documentario racconta, attraverso gli uomini e le donne della Polizia di Stato, la complessità del lavoro svolto, che ogni giorno si confronta con la dura realtà della società.Nel produzione del filmato vengono inoltre messe in evidenza la dedizione, tenacia e la professionalità degli ppartenenti della polizia di Stato.